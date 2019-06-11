Били ногами. Пензенские волонтеры спасают котика с множеством травм

Пензенские волонтеры рассказали в Сети о больном котике, которого, скорее всего, били ногами.

«Круз появился около предприятия, со свежей травмой глаза и кровянистыми выделениями в моче. Предположительно, котик получил несколько ударов ногой, один из которых пришелся на внутренние органы», — сообщили сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» в группе соцсети «Вконтакте».

Волонтеры добавили, что пушистика будет осматривать врач, ему необходимо сделать узи и биохимию крови, чтобы понять общее состояние организма. О том, как помочь сотрудникам фонда бороться за жизнь котика, можно узнать здесь.