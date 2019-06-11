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Били ногами. Пензенские волонтеры спасают котика с множеством травм

11 июня в 08:59 644 просмотра
, которого, скорее всего, били ногами.

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Пензенские волонтеры рассказали в Сети о больном котике, которого, скорее всего, били ногами.

«Круз появился около предприятия, со свежей травмой глаза и кровянистыми выделениями в моче. Предположительно, котик получил несколько ударов ногой, один из которых пришелся на внутренние органы», — сообщили сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» в группе соцсети «Вконтакте».

Волонтеры добавили, что пушистика будет осматривать врач, ему необходимо сделать узи и биохимию крови, чтобы понять общее состояние организма. О том, как помочь сотрудникам фонда бороться за жизнь котика, можно узнать здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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