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В Пензе собрали рабочую группу по созданию центра ПЭТ

11 июня в 09:22 216 просмотров
(ПЭТ).

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В Пензенской области решено создать рабочую группу по организации центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте правительства региона, рабочую группу возглавит первый зампред облправительства Андрей Лузгин, в нее также войдут министр финансов Любовь Финогеева, врио министра здравоохранения Оксана Чижова, руководитель ТФОМС Елена Аксенова, министр экономики Сергей Капралов, главврач областного онкодиспансера Валерий Савельев и др.

Центр будет создаваться на условиях государственно-частного партнерства.

Напомним, договоренности о строительстве в Пензе центра позитронно-эмиссионной томографии достигнуты в рамках Международного петербургского экономического форума.


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