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Пензенского должника приставы разыскали по больному зубу

11 июня в 09:30 184 просмотра
, однако найти его, чтобы он понес наказание, никак не удавалось.

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40-летнего пензенца осудили за неуплату налогов, однако найти его, чтобы он понес наказание, никак не удавалось.

По сведениям регионального управления ФССП, мужчине назначили уголовный штраф в 300 тысяч рублей. Эти деньги вместе с долгом по налогам он обязан был заплатить в казну государства. Житель Пензы пропал, информации о нем нигде не было, родственники молчали, тогда мужчину объявили в розыск.

Приставы решили провести проверку лечебных учреждений города. Оказалось, что должник обращался в стоматологию. Таким образом, удалось выяснить, где он живет.

Пензенца доставили к приставам. После разъяснительной беседы он понял, что долги все-таки придется отдать, добавили в пресс-службе.


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