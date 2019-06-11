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Пензенскую область похвалили за рывок в лечении ВИЧ-больных

11 июня в 09:46 202 просмотра
«Актуальные вопросы инфекционных болезней и ВИЧ-инфекции» Пензенскую область отметили в числе регионов, где достигнут прорыв в охвате антиретровирусной терапией (АРВТ).

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На международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы инфекционных болезней и ВИЧ-инфекции» Пензенскую область отметили в числе регионов, где достигнут прорыв в охвате антиретровирусной терапией (АРВТ).

Высоко оценил достигнутые в субъекте показатели главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России Евгений Воронин.

Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции регионального минздрава Инна Чарыкова пояснила, что увеличение количества пациентов, получающих такое лечение, составило в 2018 году 16% (рост — с 47% до 63%).

По ее словам, этого удалось достичь благодаря специальной программе по доступности препаратов, а также формированию у пациентов культуры приверженности лекарственной терапии.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, до конца 2019 года показатель планируется поднять до 70%. По итогам пяти месяцев он уже — 69,6%.


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