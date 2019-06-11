Пензенцам посоветовали не выходить на улицу в жару

На сайте пензенской администрации опубликовали рекомендации для граждан при жаркой погоде.

По данным городского управления ГОЧС, в ближайшие дни по-прежнему температура воздуха будет достигать плюс 30 градусов. Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется:

— при повышении температуры выше 30 градусов не выходить на улицу без необходимости, особенно в период максимальной солнечной активности (с 12.00 до 16.00);

— во избежание теплового и солнечного ударов выбирать одежду из натуральных тканей, надевать головные уборы;

— для защиты организма от обезвоживания необходимо пить больше жидкости — от 1 до 3 литров в день;

— особое внимание следует уделить детям, так как их организм особо чувствителен к повышенной температуре окружающей среды.

Кроме того, не следует забывать об осторожности:

— не оставлять электроприборы включенными без присмотра и не перегружать электрические сети;

— запрещено купаться в незнакомых не оборудованных для купания местах;

— запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения;

— не перегреваться на солнце перед купанием;

— не разрешать детям посещать водоемы без сопровождения взрослых.

При возникновении чрезвычайных (аварийных) ситуаций немедленно звонить по телефонам: 112, 05 или 63−10−05.