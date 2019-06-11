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Продажи смартфона «Яндекс.Телефон» провалились

11 июня в 10:32 100 просмотров
«Яндекс.Телефон» не получил популярности на рынке смартфонов. Продажи начались в декабре 2018 года, за следующие пять месяцев покупатели приобрели чуть больше тысячи аппаратов, говорится в закрытом отчете компании-партнера нескольких производителей электроники, сообщила газета «Известия».

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Новая разработка «Яндекс.Телефон» не получил популярности на рынке смартфонов. Продажи начались в декабре 2018 года, за следующие пять месяцев покупатели приобрели чуть больше тысячи аппаратов, говорится в закрытом отчете компании-партнера нескольких производителей электроники, сообщила газета «Известия».

По мнению экспертов, плохие продажи «Яндекс.Телефона» и других аппаратов под российскими брендами связаны с отсутствием отечественных электронных компонентов и производственной инфраструктуры, а также с недостаточными вложениями в маркетинг. Кроме того, представители компаний-продавцов отмечают изначально завышенную цену.

Эксперты предполагают, что «Яндекс.Телефон-2» в 2019 году не появится.

Отмечается, что до 2015 года российские бренды смартфонов чувствовали себя на отечественном рынке достаточно уверенно. В отдельные периоды их доля в розничных продажах превышала 40%. Из-за роста курса доллара их доля значительно уменьшилась, а место российских смартфонов заняли китайские гаджеты.


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