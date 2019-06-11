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«Начальница приползла». В пензенский офис заглянула змея

11 июня в 14:28 622 просмотра

В один из пензенских офисов заползла нежданная гостья. Об этом сотрудник компании рассказал в Сети.

Пользователь опубликовал фотографию в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что змея заползла днем 11 июня.

«У нас появилась новая коллега», — отметил автор поста.

Пользователи в комментариях поупражнялись в остроумии, назвав гостью «начальницей».

«Из женского коллектива выползла», — пошутил Роман.

«Начальница заползла», — добавил Сергей.

«Зарплату еще и получает больше всех», — предположил Vik.

Пензенец отметил, что это калифорнийская королевская змейка. Отмечается, что она неядовитая. На сегодняшний день таких насчитывается около 14 видов. Основные места обитания змеек — Северная и Центральная Америка, а также Мексика.

Напомним, это не первый случай вторжения змей. Так, утром 11 июня в квартиру пензенца заглянул маисовый полоз. Пользователи шутили, что к мужчине просто «приехала теща».

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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