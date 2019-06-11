Белозерцев: Готов поддержать проект создания в Пензе текстильной фабрики
Что побуждает пензенцев уезжать за километры от дома на велосипеде
Чижова объяснила высокую заболеваемость онкологией в регионе
«Пенза-Пресс» — самое цитируемое информагентство региона
Наши новости
Белозерцев: Готов поддержать проект создания в Пензе текстильной фабрики
Китайцы приехали в Пензу отмечать День России
«Дамате» провела экскурсию для студентов из Германии
Шленчик предложил попросить у губернатора в долг 46 млн
«Они живут в другом мире». Главный телохранитель России — о работе с миллионерами
В Пензенской области ввели особый противопожарный режим
Цены и зарплаты — на сколько они вырастут в Пензенской области?
В День города на набережной откроют бассейн
В Пензенской области в 17 детсадах сделают капремонт
Семь пензенских медработников получили по 100 тыс руб

В аэропорту объяснили, почему сложно купить билет в Сочи за 5 тысяч

11 июня в 14:42 476 просмотров
, объявленное сообщение о снижении цен на авиабилеты в Сочи недостоверно.

" data-title="В аэропорту объяснили, почему сложно купить билет в Сочи за 5 тысяч — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензячка обратилась в редакцию ИА «Пенза-Пресс» с жалобой. По ее словам, объявленное сообщение о снижении цен на авиабилеты в Сочи недостоверно.

По крайне мере, девушка не может купить билет по озвученной цене в пять тысяч рублей.

«Позвонила в кассу аэропорта, хотела купить билет на 27 августа, но мне ответили, что акция закончилась, она якобы длилась один день. Теперь билеты — по 8 700 рублей. В турагентстве мне сказали, что билеты по сниженной цене были два дня. Как же так? Ведь говорили, что до сентября!» — возмутилась пензячка.

Действительно, о том, что льготная цена будет действовать так недолго, речи не было. По сообщению компании-авиаперевозчика, билет от 5 000 рублей можно будет приобрести до конца сентября.

За разъяснением ИА «Пенза-Пресс» обратилось к директору аэропорта Юрию Осколкову. По его словам, акция продолжает действовать, просто есть нюансы.

«Акция не прекратилась, скидка будет действовать до конца сезона. Другой вопрос, что по этой акции выделено на каждый рейс по 20 билетов: 10 — в Сочи, 10 — обратно в Пензу. Следующие билеты — уже по 6 000 рублей и так далее с увеличением. Вот на завтра есть билеты по 6 000. На разные дни билеты будут стоить по-разному, можно посмотреть по сайту, выбрать», — сообщил он.

Также можно изучить и варианты покупки билетов по льготам. Они действуют для пенсионеров, детей и студентов до 23 лет, добавил Юрий Осколков.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...