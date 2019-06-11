В аэропорту объяснили, почему сложно купить билет в Сочи за 5 тысяч

Пензячка обратилась в редакцию ИА «Пенза-Пресс» с жалобой. По ее словам, объявленное сообщение о снижении цен на авиабилеты в Сочи недостоверно.

По крайне мере, девушка не может купить билет по озвученной цене в пять тысяч рублей.

«Позвонила в кассу аэропорта, хотела купить билет на 27 августа, но мне ответили, что акция закончилась, она якобы длилась один день. Теперь билеты — по 8 700 рублей. В турагентстве мне сказали, что билеты по сниженной цене были два дня. Как же так? Ведь говорили, что до сентября!» — возмутилась пензячка.

Действительно, о том, что льготная цена будет действовать так недолго, речи не было. По сообщению компании-авиаперевозчика, билет от 5 000 рублей можно будет приобрести до конца сентября.

За разъяснением ИА «Пенза-Пресс» обратилось к директору аэропорта Юрию Осколкову. По его словам, акция продолжает действовать, просто есть нюансы.

«Акция не прекратилась, скидка будет действовать до конца сезона. Другой вопрос, что по этой акции выделено на каждый рейс по 20 билетов: 10 — в Сочи, 10 — обратно в Пензу. Следующие билеты — уже по 6 000 рублей и так далее с увеличением. Вот на завтра есть билеты по 6 000. На разные дни билеты будут стоить по-разному, можно посмотреть по сайту, выбрать», — сообщил он.

Также можно изучить и варианты покупки билетов по льготам. Они действуют для пенсионеров, детей и студентов до 23 лет, добавил Юрий Осколков.