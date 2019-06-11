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Шленчик предложил попросить у губернатора в долг 46 млн

11 июня в 15:30 364 просмотра
, по словам и. о. начальника образования Федора Клемина, не хватает. И довольно много.

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11 июня на комиссии в Гордуме обсудили содержание и ремонт школ и детсадов. Денег, по словам и. о. начальника образования Федора Клемина, не хватает. И довольно много.

«Более 49 млн 620 тысяч рублей выделено в 2019 году на услуги по содержанию имущества. Хотелось бы больше средств. Еще необходимо около 36 млн на содержание: на асфальтовое покрытие, на спил аварийных деревьев, техобслуживание и т. д. 68 млн выделено на ремонт, плюс 37 млн депутатских денег по программе. Дополнительно будем просить 46 млн на ремонт актовых залов, фасадов, благоустройство, есть проблема с крышами», - сообщил он депутатам.

Он отметил, что просить деньги будут у главы администрации Пензы.

«Нужно обратиться от комиссии к главе администрации и попросить выделить недостающие 36 млн, а 46 млн попросить у губернатора, может быть, в долг», — предложил депутат Михаил Шленчик.

Зампред Гордумы Иван Краснов сказал, что нужно создавать программу комплексного благоустройства территории вокруг школ и детсадов, сделать пилотный проект.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B-3548021/

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