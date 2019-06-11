Шленчик предложил попросить у губернатора в долг 46 млн

11 июня на комиссии в Гордуме обсудили содержание и ремонт школ и детсадов. Денег, по словам и. о. начальника образования Федора Клемина, не хватает. И довольно много.

«Более 49 млн 620 тысяч рублей выделено в 2019 году на услуги по содержанию имущества. Хотелось бы больше средств. Еще необходимо около 36 млн на содержание: на асфальтовое покрытие, на спил аварийных деревьев, техобслуживание и т. д. 68 млн выделено на ремонт, плюс 37 млн депутатских денег по программе. Дополнительно будем просить 46 млн на ремонт актовых залов, фасадов, благоустройство, есть проблема с крышами», - сообщил он депутатам.

Он отметил, что просить деньги будут у главы администрации Пензы.

«Нужно обратиться от комиссии к главе администрации и попросить выделить недостающие 36 млн, а 46 млн попросить у губернатора, может быть, в долг», — предложил депутат Михаил Шленчик.

Зампред Гордумы Иван Краснов сказал, что нужно создавать программу комплексного благоустройства территории вокруг школ и детсадов, сделать пилотный проект.