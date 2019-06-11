Шленчик предложил попросить у губернатора в долг 46 млн

«Более 49 млн 620 тысяч рублей выделено в 2019 году на услуги по содержанию имущества. Хотелось бы больше средств. Еще необходимо около 36 млн на содержание: на асфальтовое покрытие, на спил аварийных деревьев, техобслуживание
Он отметил, что просить деньги будут у главы администрации Пензы.
«Нужно обратиться от комиссии к главе администрации и попросить выделить недостающие 36 млн, а 46 млн попросить у губернатора, может быть, в долг», — предложил депутат Михаил Шленчик.
Зампред Гордумы Иван Краснов сказал, что нужно создавать программу комплексного благоустройства территории вокруг школ и детсадов, сделать пилотный проект.