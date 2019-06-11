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В СКР сообщили подробности гибели мужчины в гараже

11 июня в 15:44 340 просмотров
в гараже погиб мужчина. Следователи сообщили подробности трагедии.

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В Пензе на улице Ладожской в гараже погиб мужчина. Следователи сообщили подробности трагедии.

Старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая сообщила, что утром 10 июня пензенец услышал, как в закрытом гараже шумит мотор автомобиля. Постройка принадлежала его знакомому. Мужчина пошел к нему домой, там находилась супруга владельца гаража. Вместе они вызвали спасателей, так как у нее не было ключей от ворот.

Специалисты в присутствии полицейских вскрыли дверь и проникли внутрь. Возле машины они обнаружили 45-летнего мужчину. Он был мертв.

«Телесных повреждений на теле обнаружено не было. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Следователи проводят проверку», — добавила Татьяна Махницкая.

Фотография: https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/145044/v-arbekovo-v-garazhe-nashli-mertvogo-muzhchinu

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