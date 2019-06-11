«Дамате» провела экскурсию для студентов из Германии

Производство оценили 27 студентов и преподавателей Нойбрандербурского отраслевого института из Германии. Они приехали в Пензу на форум, который проходил на базе аграрного университета.



В числе площадок, которые посетили гости, был ОАО «Молочный комбинат «Пензенский». Там участникам рассказали о современных технологиях переработки молока и производства молочных продуктов, а также провели для них дегустацию. Комбикормовый завод в селе Кавендра и один из крупнейших в Европе заводов по убою и переработке индейки «Дамате» в Нижнеломовском районе поразили гостей своими масштабами и уровнем организации современного сельхозпроизводства.



Помимо экскурсий, в программе форумы были также круглые столы, дискуссии и обсуждения научных исследований студентов-аграриев из России и Германии. Цель мероприятия — обмен научными знаниями в области сельскохозяйственного производства и установление дружеских и партнерских связей между вузами России и Германии.