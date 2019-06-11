Тина Канделаки в откровенном топе раскрыла лайфхак для мужчин

«Под моим прошлым постом с лайфхаками один подписчик-мужчина задал интересный вопрос: а как же ухаживать за собой сильной половине человечества? Рассказываю.

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1. Используйте патчи с углем бамбука для устранения темных кругов и припухлостей под глазами. 15 минут — и готово;

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2. Крем для контура глаз, он подходит мужчинам не меньше, чем женщинам;

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3. По этому же принципу рекомендую клеточную воду. Она освежает и способствует замедлению процессов старения кожи;

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4. Тканевые маски — бюджетный вариант средства, которое извиняется за алкоголь, сигареты и сладости», — рассказала она, нарядившись в джинсы и полупрозрачный топ с открытой зоной декольте.

Подписчики мужчины отметили в комментариях, что им не нужны никакие средства для ухода за своим лицом, так как это все-таки — привилегия женщин. Но, в тоже время, они подчеркнули красоту Тины Канделаки, сказав, что она выглядит обворожительно.