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Тина Канделаки в откровенном топе раскрыла лайфхак для мужчин

11 июня в 16:21 104 просмотра
, как выглядеть прекрасно, привлекая их откровенным нарядом. Фото появилось в ее Instagram-аккаунте.

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Телеведущая Тина Канделаки рассказала мужчинам, как выглядеть прекрасно, привлекая их откровенным нарядом. Фото появилось в ее Instagram-аккаунте.

«Под моим прошлым постом с лайфхаками один подписчик-мужчина задал интересный вопрос: а как же ухаживать за собой сильной половине человечества? Рассказываю.

1. Используйте патчи с углем бамбука для устранения темных кругов и припухлостей под глазами. 15 минут — и готово;

2. Крем для контура глаз, он подходит мужчинам не меньше, чем женщинам;

3. По этому же принципу рекомендую клеточную воду. Она освежает и способствует замедлению процессов старения кожи;

4. Тканевые маски — бюджетный вариант средства, которое извиняется за алкоголь, сигареты и сладости», — рассказала она, нарядившись в джинсы и полупрозрачный топ с открытой зоной декольте.

Подписчики мужчины отметили в комментариях, что им не нужны никакие средства для ухода за своим лицом, так как это все-таки — привилегия женщин. Но, в тоже время, они подчеркнули красоту Тины Канделаки, сказав, что она выглядит обворожительно.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/tina_kandelaki/

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