Белозерцев: Республика Казахстан является приоритетным партнером Пензенской области

Губернатор Пензенской области поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Республики Казахстан.

По официальной информации ЦИК Казахстана, Касым-Жомарт Токаев набрал 70,96% голосов избирателей.

«Республика Казахстан является приоритетным партнером Пензенской области, объем поставок региона превышает 20% объема общего экспорта. Внешнеторговый оборот Пензенской области с регионами Казахстана составил в 2018 году около 59,5 млн долларов США.

Убежден, что под руководством Касым-Жомарта Токаева сотрудничество и дружба между нами и Казахстаном будут развиваться и крепнуть», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор пожелал новому президенту республики крепкого здоровья, мира и благополучия, реализации всех идей и начинаний, новых свершений на благо народа, сообщили в пресс-центре облправительства.