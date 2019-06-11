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Белозерцев: Республика Казахстан является приоритетным партнером Пензенской области

11 июня в 16:33 178 просмотров

Губернатор Пензенской области поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Республики Казахстан.

По официальной информации ЦИК Казахстана, Касым-Жомарт Токаев набрал 70,96% голосов избирателей.

«Республика Казахстан является приоритетным партнером Пензенской области, объем поставок региона превышает 20% объема общего экспорта. Внешнеторговый оборот Пензенской области с регионами Казахстана составил в 2018 году около 59,5 млн долларов США.

Убежден, что под руководством Касым-Жомарта Токаева сотрудничество и дружба между нами и Казахстаном будут развиваться и крепнуть», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор пожелал новому президенту республики крепкого здоровья, мира и благополучия, реализации всех идей и начинаний, новых свершений на благо народа, сообщили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/164363/

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