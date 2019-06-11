Малосердобинец приревновал бывшую жену и взял в руки нож

Установлено, что 28 января сельчанин заметил, как дому его бывшей супруги подъехал на машине незнакомый ему мужчина, зашел внутрь и не выходил до утра. Сначала экс-супруг выпил, затем взял нож и порезал им все колеса на автомобиле соперника. Тем самым был причине ущерб, который оценили в 23 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Житель Малой Сердобы признал свою вину, а 65-летний потерпевший не настаивал на строгом наказании. Деньги за испорченные колеса обвиняемый отдал, в результате ему назначили штраф в 5000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.