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Малосердобинец приревновал бывшую жену и взял в руки нож

11 июня в 17:02 190 просмотров

В Пензенской области 55-летнего жителя Малой Сердобы признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества.

Установлено, что 28 января сельчанин заметил, как дому его бывшей супруги подъехал на машине незнакомый ему мужчина, зашел внутрь и не выходил до утра. Сначала экс-супруг выпил, затем взял нож и порезал им все колеса на автомобиле соперника. Тем самым был причине ущерб, который оценили в 23 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Житель Малой Сердобы признал свою вину, а 65-летний потерпевший не настаивал на строгом наказании. Деньги за испорченные колеса обвиняемый отдал, в результате ему назначили штраф в 5000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.


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