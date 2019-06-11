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Китайцы приехали в Пензу отмечать День России

11 июня в 17:16 162 просмотра

11 июня в Пензу приехала делегации из города Ланьчжоу провинции Гансу Китайской народной республики.

В рамках визита гости Пензы встретятся с мэром Виктором Кувайцевым, а также примут участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня России и Дня города.

«Ланьчжоу — это важный торгово-экономический и инвестиционный партнер. В настоящее время между Пензой и этим городом выстроены крепкие побратимские отношения. Его численность — более 3,5 миллионов человек, Ланьчжоу является важным железнодорожным, автодорожным и воздушным узлом на северо-западе Китая», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penzu_pribyla_delegatsiya_iz_kitaya_/

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