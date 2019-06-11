Китайцы приехали в Пензу отмечать День России

В рамках визита гости Пензы встретятся с мэром Виктором Кувайцевым, а также примут участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня России и Дня города.

«Ланьчжоу — это важный торгово-экономический и инвестиционный партнер. В настоящее время между Пензой и этим городом выстроены крепкие побратимские отношения. Его численность — более 3,5 миллионов человек, Ланьчжоу является важным железнодорожным, автодорожным и воздушным узлом на северо-западе Китая», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.