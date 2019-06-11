Депутат Госдумы посетил Никольский район

В ходе визита Сергей Есяков провел встречу с трудовым активом района, в котором принимали участие глава местной администрации, секретарь никольского отделения партии Людмила Линина, главы администраций поселений Никольского района, руководители федеральных структур и бюджетных учреждений.

В ходе встречи депутат рассказал о приоритетных направлениях деятельности Государственной Думы Российской Федерации, первоочередных задачах, о проводимом контроле за реализацией национальных проектов.

«Все 12 национальных проектов имеют ярко выраженный социальный характер. Все больше мы погружаемся на уровень потребностей обычного человека. Цель проектов — охватить как можно больше людей, сохранить ту последовательность и стабильность в реализации проектов, которой удалось добиться», — подчеркнул Сергей Есяков.

Он также проинформировал участников встречи о принятых за последние месяцы законах. Среди них законы об ужесточении наказания за вождение автотранспорта в нетрезвом состоянии, ограничении верхней планки процентов по кредиту в микрофинансовых организациях, о запрещении передавать долги за услуги ЖКХ коллекторским агентствам. Местные депутаты с удовлетворением восприняли информацию о принятом Госдумой законе, освобождающим муниципальных депутатов от подачи деклараций о доходах.

Особо Сергей Есяков остановился на целях и задачах Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», отметив ее актуальность и значимость.

«Программа включает развитие сельской инфраструктуры, дорожной сети, системы водо-, газо. и теплоснабжения, строительство жилых домов, особенно для молодых специалистов, работающих на селе. Финансовое обеспечение программы составит 2288,0 млрд рублей. Это очень серьезные суммы, и это говорит о том, какое внимание уделяет руководство страны сфере сельского хозяйства», — сказал он.

Сергей Есяков поблагодарил участников мероприятия за активное взаимодействие и ответил на вопросы.

Глава администрации города Никольска Виктор Попков поблагодарил депутата за постоянную всестороннюю поддержку в решении возникающих проблемных вопросов, связанных с электроснабжением города.

В этот же день Сергей Есяков провел личный прием граждан в администрации Никольского района, в ходе которого к нему обратились четыре человека. От имени заведующей детским садом № 5 г. Никольска поступила благодарность Сергею Яковлевичу за оказанную ранее помощь в решении вопроса бесперебойного энергоснабжения дошкольного учреждения.

Жительница Никольска рассказала о том, что по линии электропередачи на улице Железнодорожной местность завалена сухими ветками деревьев. Ежегодно происходит вырубка, но мусор своевременно не убирается. В ходе приема Сергей Яковлевич связался по телефону с руководителем сетевой кампании, обслуживающей участок, и договорился об оперативном выполнении работ по очистке территории.

Глава администрации Ильминского сельсовета попросил рассмотреть возможность переключения электрооборудования в селе Ильмино на другую схему, поскольку, по его словам, жители жалуются на частые отключения электроэнергии. Депутат поручил сделать соответствующий запрос на руководство Пензаэнерго.

Сергей Есяков завершил свой визит в Никольский район посещением предприятия ООО «Никольский хлеб», которым руководит депутат фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Пензенской области Юрий Старкин. Он показал депутату Госдумы новые производственные цеха, новое оборудование для производства кондитерской продукции. В беседе речь шла о перспективах развития предприятия, мерах государственной поддержки бизнеса. Сергей Есяков познакомился с ассортиментом продукции, выслушал предложения руководителя предприятия по ценовой политике в сфере производства продуктов питания.