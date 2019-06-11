Белозерцев: Готов поддержать проект создания в Пензе текстильной фабрики

11 июня в пензенской областной филармонии прошли торжества в честь Дня работников текстильной и легкой промышленности.

Перед началом официальной части мероприятия губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел выставку продукции местных предприятий, на ней были представлены верхняя одежда, обувь и аксессуары. Глава региона высоко оценил качество пензенских товаров.

Руководитель одного из швейных предприятий попросила Ивана Белозерцева помочь решить вопрос, важный для многих российских фирм, производящих одежду.

«Нам нужна текстильная фабрика, своя, российская, чтобы не закупать в Турции и Китае. По предварительным подсчетам, организация такого производства будет стоить порядка 375 миллионов рублей», — сказала она.

Губернатор отметил, что он готов поддержать соответствующий бизнес-проект.

«Нужно развивать швейный кластер, поддерживать производства, я готов помочь в реализации этого проекта, но нужно все детально просчитать», — отметил он, дав поручение заместителю председателя правительства Пензенской области Валерию Беспалову проработать этот вопрос.

Обращаясь к собравшимся в зале, губернатор отметил, что легкая промышленность является для Пензенской области важной отраслью экономики.

«Хочу поблагодарить за это ветеранов, руководителей и работников предприятий. Вы доказали, что мы не стоим на месте, что есть хорошие перспективы, что если добросовестно трудиться, можно добиться высоких результатов и производить модную одежду, которая пользуется спросом не только в Российской Федерации, но и за ее пределами. У наших предприятий — большое будущее», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Лучшим работникам отрасли вручили почетные грамоты министерства промышленности и торговли РФ, почетные грамоты и благодарности губернатора Пензенской области, цветы и памятные подарки.