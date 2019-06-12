Восемь стобалльников. В Пензе стали известны первые результаты ЕГЭ

В Пензенской области стали известны результаты ЕГЭ по географии, литературе, а также математике базового и профильного уровней.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, восемь работ пензенских выпускников были оценены на 100 баллов. Из них пять ребят — по математике профильного уровня (гимназия № 44, школы № 19 и 64, губернский лицей). По литературе успешно написали работу трое выпускников — из пачелмской и колышлейской школ, а также из лицея современных технологий управления № 2 г. Пензы

На «отлично» с ЕГЭ по математике базового уровня справились 894 выпускника (45% от сдававших). От 80 до 100 баллов получили 41 работа по литературе, 208 работ по математике профильного уровня и одна работа по географии.

По литературе и географии снизилось число тех, кто не смог преодолеть минимальный порог по баллам (1,7% и 0,9% соответственно).

Средний балл по математике базового уровня остался на уровне прошлого года, но число работ, выполненных на «отлично», выросло на 1,1%.

Более 96% пензенских 11-классников успешно прошли итоговую аттестацию.

Выпускники, не набравшие минимальный балл по математике профильного и базового уровней, смогут пересдать ЕГЭ в резервный день — 24 июня или 1 июля. В случае повторной неудачи они получат возможность пересдать экзамен в сентябре 2019 года, но только на базовом уровне.

