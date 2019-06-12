Депутат Госдумы Иван Фирюлин провел два дня в Белинском районе

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Иван Фирюлин посвятил Белинскому району два дня своего рабочего графика. Он принял участие в фестивале «Белинская весна», который проходил в городе впервые.

Фестиваль не только погрузил всех участников этого исторического действа в период жизни и творчества выдающегося русского публициста, философа и критика Виссариона Белинского, но и открыл для гостей праздника новые страницы его биографии.

Гости праздника смогли окунуться в атмосферу 19 века: пройтись по улице со старинными домами, почувствовать запах свежеиспеченного хлеба из булочной, попробовать калачи и бублики по рецептам того времени, посмотреть на горожан, одетых по моде той эпохи, побывать на ярмарке, где можно было попробовать самые разнообразные блюда, узнать о быте и традициях всех народов, проживавших в этих местах, и реально прикоснуться к истории — поработать на гончарном круге, зайти в книжную и цветочную лавки, где все было организовано по историческим лекалам 19 века.

Главным действующим лицом исторического праздника был сам Виссарион Белинский. Его присутствие чувствовалось повсюду. Въехав на историческую улицу на бричке, он стал центром праздника. Поэтому логическим продолжением мероприятий стала театрализованная экскурсия «Один день из жизни семьи Белинских» в мемориальном доме, а также открытие выставки, названной словами критика: «Я сценическое искусство почитаю творчеством».

Иван Фирюлин поблагодарил зампреда правительства Пензенской области Олега Ягова, министра культуры региона Татьяну Курдову, сотрудников музея- усадьбы В. Г. Белинского , районной администрации и все творческие коллективы Пензы и города Белинского, участвовавшие в проведении праздника.

«Фестиваль «Белинская весна» был подготовлен с большой любовью к городу, с огромным уважением к творчеству нашего выдающегося земляка Виссариона Белинского и с большим вложением душевных сил в этот праздник. Я уверен, что этот фестиваль со временем станет значимым событием не только в культурной жизни области, но и нашей страны, как и Лермонтовский праздник в Тарханах», — отметил депутат.

Также Иван Фирюлин провел в Белинском районе прием граждан, встретился с сельским активом и депутатами района, посетил одну из агропромышленных компаний.

В ходе приема поступили обращения по поводу некачественной работы регионального оператора «Вторма +". Жители посетовали на то, что оператор, подняв тарифы на утилизацию бытовых отходов, при этом постоянно нарушает график вывоза мусора.

Поступили также обращения по поводу низких зарплат у социальных работников, некачественного медицинского обслуживания и спорного вопроса о, якобы, незаконной застройке участка. По каждому вопросу депутат дал заявителям подробное разъяснение, а по факту несвоевременной утилизации мусора пообещал разобраться в сложившейся ситуации, которая, к сожалению, зачастую повторяется во многих районах .

В формате живого диалога прошла встреча с активом и сельскими депутатами Белинского района. Были обсуждены основные параметры Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020—2025годов» Основной проблемой на селе депутаты считают дефицит профессиональных кадров как аграрного профиля, так и других специальностей. Много было высказано претензий к качеству медицинских услуг, дефициту врачей нужного профиля, к неоперативной работе скорой помощи.

Участники встречи предложили несколько путей закрепления молодых специалистов в сельской местности. По мнению депутатов, выпускники вузов, обучавшиеся на бюджетной основе, должны отработать на селе не меньше трех лет. Чтобы они остались работать на селе и дальше, по мнению актива Белинского района, очень важно распространить на молодых специалистов, приехавших работать в село, такую же программу по решению жилищной проблемы, как «Земский доктор».

Парламентарий отметил, что все предложения актива Белинского района по повышению качества жизни на селе актуальны и вполне реализуемы. Он также подчеркнул и важность создания высокотехнологичных мест на селе, которые могут привлечь молодежь.

«Мы пока что мало внедряем на селе современные уникальные технологии, где молодежь могла бы не только хорошо зарабатывать, но и, что немаловажно, с интересом работать. Сейчас многие сферы сельского хозяйства компьютезируются. Надо эти технологии и программы не на Западе покупать, а предлагать разрабатывать отечественным молодым специалистам. Непочатый край работы в развитии биотехнологий, в том числе — и для сельского хозяйства. К примеру, клеточные анализы широко применяются не только в медицине, но и в пищевом производстве, ветеринарии и сельском хозяйстве. Бесспорно, что за биотехнологиями будущее, потому что они создают обширное поле деятельности для малого и среднего бизнеса, стартапов, формирующих новые продукты и услуги», — рассказал депутат.

В этот же день депутат посетил одно из аграрных предприятий. Вместе с руководителем он осмотрел поля с озимыми культурами, подсолнечником, кукурузой на зерно и чистые пары. Там, где прошли майские и июньские дожди, развитие посевов — хорошее. На отдаленных полях, где не было ни одного дождя, развитие зерновых культур замедлилось. Обсудили, как противостоять засухе и как совершенствовать систему страхования посевных площадей от чрезвычайных ситуаций.