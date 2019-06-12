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В Пензе Спасский собор откроют для посещения на День города (видео)

11 июня в 18:55 348 просмотров
, в День России и День города, территорию Спасского кафедрального собора и сам храм откроют для свободного посещения.

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В Пензе 12 июня, в День России и День города, территорию Спасского кафедрального собора и сам храм откроют для свободного посещения.

Об этом в Twitter вечером 11 июня сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Владыка Серафим поддержал мое предложение открыть 12 июня — в День России и День города для свободного посещения территорию Спасского кафедрального собора и сам храм. С 10 утра каждый желающий может посмотреть, что сделано и на каком этапе работы. Всех приглашаю», — написал глава региона.

С полной программой мероприятий (0+) на День города можно ознакомиться здесь, с графиком движения общественного транспорта — здесь.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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