Пензенские спасатели провели рейд по необорудованным местам для отдыха (видео)

С начала лета в регионе на водоемах погибли четыре человека. Чтобы не допустить новых трагедий, представители МЧС посетили городские пляжи. В частности, они проверили необорудованные для отдыха места. На берегу Суры в пределах областного центра таких точек не менее пяти. Особое внимание уделили пляжам, где дети купаются без сопровождения взрослых.

Ровную речную гладь Суры рассекал катер Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Пензенской области. Специалисты внимательно всматривались в прибрежные заросли и искали нарушителей — тех, кто на свой страх и риск в жаркую погоду отправился на необорудованные пляжи. Вблизи подвесного моста в воде плавали дети, но, увидев спасателей, разбежались. Рядом — ни одного взрослого. Такая же картина была и чуть дальше, в районе железнодорожной станции «Пенза-3».

Цена ошибки — жизнь. По словам специалистов, дети не понимают, насколько опасно не просто загорать, но и плавать в необорудованном для этого месте.

Опасность может грозить и посетителям пляжа в Засечном. На огромной территории ежедневно отдыхают несколько сотен человек. Некоторые не прочь поплавать. И, вроде бы, и буйки — на месте, и круг спасательный — есть, но самого спасателя на месте нет.

Правда, через несколько минут он появился на пляже. Однако ни специальной формы, ни необходимого оборудования при нем не оказалось.

По словам специалистов, усмотреть за таким количеством гостей пляжа один спасатель точно не сможет. Кроме того, вызывает много вопросов техническое оснащение.

«Должен быть обученный спасатель, который сможет оказать помощь в случае ЧП, а также пост, оборудованный необходимыми средствами: весельной лодкой, жилетами, концом Александрова, аптечкой и спасательным кругом», — сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

Представители министерства чрезвычайных ситуаций напомнили владельцу пляжа, что за гибель пензенцев на воде ответственность несет арендатор территории. Спасатели отмечают, безнаказанными не останутся и жители, которые пойдут купаться в состоянии алкогольного опьянения. Их ждет административный штраф, сообщает телеканал «Экспресс».