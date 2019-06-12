Лоб в лоб. В Сети появились фото страшного ДТП в Богословке

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» появилась информация о страшной аварии в селе Богословка Пензенской области, которая произошла 11 июня.

По словам очевидца, две легковушки столкнулись лоб в лоб. Это фото было сделано в 18.20.

Следом в группе опубликовали еще две серии снимков. Судя по фото, обе машины ужасно разворотило — по всей видимости, столкновение было очень жестким, капоты превратились в груду металла. На место прибыла бригада «скорой помощи» и сотрудники МЧС.

По словам автора части снимков Дмитрия, в аварии пострадали два человека, а виновник ДТП якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Официального подтверждения этой информации нет. Подписчики группы принялись обсуждать жуткое происшествие.

«Живу в Богословке, домой еду по этой дороге, и ежедневно выходят в лобовую атаку торпеды. Зачастую это происходит из-за придурков, которые едут по селу Арбеково со скоростью 70−80 км, где знак 40, а выезжая из населенного. пункта, до Богословки тошнят 60. Бред какой-то, но это постоянно, люди пытаются обогнать, а там везде видимость ограничена», — отметил подписчик Егор.

«Куда все торопятся? Жизнь и так коротка, а мы ее спешим обогнать», — недоумевает пензячка Елена.