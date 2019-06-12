Пензенские активисты спасают дом на улице Гоголя, 14 (видео)

Дом по улице Гоголя, 14 включен в программу переселения граждан из ветхого жилья, последняя семья оттуда уехала около года назад. По бумагам его должны снести, но общественники считают, что этот и еще ряд домов, конечно, аварийные и расселить их можно и нужно, вот только сносить нельзя. По словам защитников пензенской старины, таких образцов деревянного зодчества больше не найти. Статус строений подтверждают и документы прошлого и позапрошлого веков.

Пенза теряет свое лицо — деревянные домики по одному разбирают на сколько-нибудь ценные материалы и разрушают. Все они в списке программы по сносу ветхого жилья. На этот раз — очередь дома на улице Гоголя 14, вот только по документам, которые разыскали пензенские общественники, выходит, что закон должен, наоборот, охранять его. В попытке остановить снос активисты вызывают полицию.

«Официальный статус этого дома, согласно списку 1998 года, — памятник истории и культуры. Дело в том, что этот перечень чиновниками сейчас не признается как таковой. Хотя его действие никто не отменял. Ближайший город, в котором есть что-то подобное — это город Улан-Удэ. То есть, в радиусе 5000 километров нет ничего похожего, и мы эту историю теряем», — сказал житель Пензы Михаил Кириков.

Историческая ценность дома на улице Гоголя, 14 — в деревянных наличниках небывалых размеров — два на три метра. Их верхушка сделана так называемой «скворешней», — это деталь, выделяющая пензенское деревянное зодчество. Энтузиасты говорят, что снять наличники и не вмешиваться в земельные процессы, конечно, самый простой путь. Но это значит лишить горожан возможности видеть свою историю такой, какая она есть. Тем более, что совсем недавно уничтожены дома на улицах Набережная реки Мойки, 11, Красная, 70 и Гоголя, 40, там новый собственник и вовсе решил сделать парковку.

Домов с окнами-скворешнями почти не осталось. Узорами, которые скоро могут попасть под ковш, любуются даже специалисты. Резчик по дереву Анна Морозова начала активно защищать старые деревянные домики, как только увидела, насколько редкие образцы исчезают с улиц Пензы.

«Я, конечно, считаю, что здесь нужно вмешательство властей города. Надо восстанавливать. Мне еще хотелось бы обратиться к бизнесменам нашего города, чтобы они обратили внимание на красивые дома, включили воображение и придумали, как можно их использовать, потому что это изюминка Пензы и без этих строений мы останемся с площадками для автостоянок», — отметила она.

Активистам выяснить не удалось, когда построен дом на улице Гоголя, 14, но по одному из самых старых архивных документов стало известно, что его ремонтировали в 1892-м. За то, чтобы дом не сносить свои подписи поставили более 300 пензенцев. Михаил Кириков писал и в Законодательное Собрание области, оттуда пришла рекомендация обратиться в общественный совет с просьбой включить дом в список памятников истории и культуры. Но он заседает раз в три месяца, а за это время потенциальный памятник исчезнет и, более того, ранее такое заседание уже было. Мнение чиновников не сошлось с взглядами 300 горожан.

«Улица Московская по советским Генпланам 1974 года вообще должна быть полностью снесена, но в середине 80-х сменилась архитектурная парадигма, пришли к выводу, что строения нужно сохранить», — рассказал архитектор Евгений Кутай.

Опыт других городов, не так уж далеких от Пензы географически, показывает, как можно спасти даже расселенные деревянные дома. Например, Нижний Новгород, где ветхие избушки, такие как на улице Гоголя, 14, консервируют с последующей реставрацией. На обновленной площади можно разместить бюджетное учреждение или продать предпринимателям. В Пензе расселенные дома — образцы деревянной архитектуры, пока, как максимум, становятся свалками.

Приехавшие полицейские предложили активистам составить заявление в участке. Застать на месте людей, которые разбирали деревянный дом с уникальными наличниками, им не удалось, но в правоохранительных органах, конечно, уже проверили, что дом значится расселенным, а значит, у подрядчика будут все документы, разрешающие снос, сообщает телеканал «Экспресс».