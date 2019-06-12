Пензенские производители презентовали на дефиле свою продукцию (видео)

Пензенские работники легкой промышленности по случаю профессионального праздника представили собственную текстильную продукцию. Дефиле в регионе устраивают второй год подряд, чтобы предприниматели поделились своим опытом и взяли на вооружение наработки коллег.

«Разрабатываем дизайн по всем пожеланиям — цветовые решения, нанесение логотипов рисунка. Все индивидуально», — сказала представитель производства спортивной одежды Ольга Мищенко.

Произведенную в Пензе спортивную экипировку примеряли именитые спортсмены страны и зарубежья. И даже глава государства выходил на лед в форме, произведенной в областном центре. Местным производителям есть чем похвастать, да и повод весомый — свой профессиональный праздник отмечают работники текстильной и легкой промышленности. В этой сфере в Пензенском регионе заняты свыше 3500 тысяч человек.

«Начала неожиданно. Дочь росла, и всегда была проблема одеть ее в школу. Суббота и воскресенье — два выходных, а, в основном, дети в школе, ткань для такой одежды должна быть самой хорошей, чтобы и родителям было удобно и ребятам комфортно», — отметила генеральный директор ателье Ольга Прокопьева.

На выставке, которая развернулась по случаю праздника в фойе областной филармонии, только школьную форму представили три предпринимателя. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оценил качество и внешний вид изделий, а заодно выслушал пожелания. Так, некоторые производители пожаловались, что не все школы идут с ними на контакт.

«Дайте список этих школ. Мы поправим. Для всех должны быть равные условия, а приоритет — производителям Пензенской области. В любом случае окончательное решение должны принимать родители со школой», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев рекомендовал управлению образования Пензы составить график проведения родительских собраний, на которых предприятия смогли бы презентовать свою продукцию. Детская одежда, зимние куртки и осенние пальто, обувь и кожгалантерея. Все это можно было увидеть не только на выставке, но и на сцене. В пензенских изделиях дефилировали профессиональные модели.

«Если работать, трудиться, быть дерзким в своей деятельности, можно добиться хорошего результата, производить современную модную одежду, которая сегодня пользуется спросом», — добавил губернатор.

Отличившимся конструкторам, инженерам, модельерам и дизайнерам вручили награды. Также работникам отрасли напомнили, что в регионе действуют все программы по поддержке промышленности и бизнеса, сообщает телеканал «Экспресс».