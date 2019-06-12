Кузнецкой детской художественной школе исполнилось 50 лет (видео)

Детская художественная школа города Кузнецка Пензенской области отметила полувековой юбилей. За 50 лет в ней прошли обучение более 1300 человек. Каждый пятый выпускник впоследствии окончил профильные высшие учебные заведения. Торжественный вечер по случаю юбилея школы прошел в городском музейно-выставочном центре.

Со славной историей детской художественной школы можно было ознакомиться на выставке в фойе отдела краеведения музейно-выставочного центра. Там же разместились рисунки учащихся разных лет. По словам выпускников, о годах, проведенных в стенах художественной школы, у них остались только самые теплые воспоминания.

«Наш выпуск был небольшой и один из первых. Помимо художников, у нас пять человек связали жизнь с профессией архитектора. Благодарна всем преподавателям, которые были в моей жизни, которые вели историю искусства, рисунок, живопись и скульптуру», — сказала выпускница художественной школы, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Кузнецка Людмила Абрамова.

Почетным гостем праздника стал основатель и первый директор художественной школы Александр Алферов. По словам почетного гражданина Кузнецка и Заслуженного работника РФ, все было как будто вчера.

«Трудности были очень большие. Пришлось начинать с нуля. У первых педагогов не было жилья. Я начинал работать уборщиком и секретарем», — рассказал он.

Свои поздравления в ходе вечера преподнесли юбилярам учащиеся и воспитанники детской музыкальной школы и кузнецкого музыкального колледжа. Первые выпускники художественной школы сразу же вспомнили, что в первые годы ее существования занятия по музыке и рисованию проходили под одной крышей.

«Все слова благодарности, признательности вам, уважаемые преподаватели, тем, кто работает в школе, и кто работал, кто стоял у ее истоков, хранит и приумножает традиции, которые были изначально заложены», — сказал глава города Кузнецка Владимир Назаров.

В ходе вечера педагоги детской художественной школы Кузнецка были удостоены почетных грамот и благодарственных писем, сообщает телеканал «Экспресс».