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В Спутник на фестиваль приплыл корабль под алыми парусами (видео)

12 июня в 09:13 344 просмотра
«Мечты Ассоль» торжественно открылся театрализованным уличным шествием по Спутнику в воскресенье, 9 июня.

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Первый всероссийский фестиваль уличного и камерного искусства «Мечты Ассоль» торжественно открылся театрализованным уличным шествием по Спутнику в воскресенье, 9 июня.

Несколько десятков артистов в костюмах прошли по улице Радужной и вдоль набережной до фонтанной площади, по пути приглашая жителей насладиться выступлениями представителей театральных студий. Колонну возглавила организатор фестиваля Марина Дмитриева.

«Где еще мог состояться такой фестиваль, как не в таком красивом Спутнике! Спасибо и его жителям за поддержку, и главе «Термодома» Рафику Ибрагимову за помощь в проведении мероприятия», — рассказала Марина Дмитриева.

Эмоциональная сцена случилась в момент, когда участники фестиваля добрались до дерева влюбленных. Здесь Ассоль встретилась с Греем. Она приехала в карете, он причалил к берегу в лодке, отплыв от парусника с темно-красными парусами.

«Для нас этот фестиваль — отличная возможность пообщаться, встретиться», -поделилась впечатлениями исполнительница роли Ассоль Дарья Шалаева.

«Фестиваль посвящен памяти Александра Калашникова, который был учителем и мне, и многим десяткам артистов, влюбленных в театр», — напомнил исполнитель роли капитана Грея Илья Макаров.

Первый фестиваль памяти режиссера Александра Калашникова собрал 12 коллективов. В течение недели на разных площадках бесплатно можно увидеть выступления театральных студий из Пензы, Заречного, Кузнецка, Самары и Ульяновска. Церемония закрытия также состоится в Спутнике в воскресенье, 16 июня.

Мечты Ассоль привели ее в Спутник. Чем не повод говорить, что в этом городе живет сказка со счастливым финалом?!

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ГК "Термодом"

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