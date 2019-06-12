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Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем России и Днем города

12 июня в 09:53 236 просмотров
, которые отмечаются 12 июня.

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Губернатор Иван Белозерцев поздравил жителей Пензы с Днем России и Днем города, которые отмечаются 12 июня.

«Сегодня мы чествуем нашу Родину — страну с многовековой историей, уникальным духовным наследием, прославленную яркими победами российского оружия, величайшими достижениями науки, просвещения и культуры», — отметил он.

Особые слова признательности он выразил ветеранам за их многолетний труд, любовь и верность родному краю, воспитание молодежи.

«Мы делаем все, чтобы Россия стала могущественной и процветающей державой, чтобы люди жили на родной земле комфортно и безопасно, своей добросовестной работой и талантом добивались новых успехов. Наша сила — в консолидации, наши победы — в прочном единстве!» — добавил губернатор.

Он пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области.


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