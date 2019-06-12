В Пензе 12 июня перекроют ряд улиц

В Пензе 12 июня из-за проведения торжеств в честь Дня России и Дня города перекроют ряд улиц.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 10.00 до 23.00 прекращается движение:

— по улице Бакунина — на участке от ул. Толстого до ул. Суворова;

— по улице Новый Кавказ — на участке от ул. Толстого до ул. Пугачева;

— по улице Пугачева — от ул. Новый Кавказ до ул. Некрасова.

Также нельзя проехать с 20.30 до 23.00:

— по улице Суворова — на участке от ул. Бекешская до ул. Кулакова (кроме транспорта общего пользования с 21.30 до 22.30);

— по улице Толстого — на участке от ул. Суворова до ул. Пушкина;

— по улице Некрасова — на участке от ул. Суворова до ул. Пушкина.

Прекращается движение и ограничивается остановка и стоянка транспорта с 22.00 11 июня до 17.00 часов 12 июня по улице Пушкина — от ул. Московской до ул. Володарского (по четной стороне).

Ограничивается остановка и стоянка с 22.00 11 июня до 12.00 12 июня по улице Пушкина — от ул. Московской до ул. Володарского (по нечетной стороне).

Временно ограничена стоянка транспортных средств:

— с 20.00 11 июня до 20.30 12 июня по улице Суворова — от ул. Кулакова до ул. Бекешской (по четной и нечетной сторонам);

— с 20.00 11 июня до 10.00 12 июня по ул. Бакунина — от ул. Толстого до ул. Суворова (по четной и нечетной сторонам), по ул. Новый Кавказ — от ул. Толстого до ул. Пугачева, по ул. Пугачева — от ул. Новый Кавказ до ул. Некрасова.