Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем города

Глава администрации Пензы поздравил местных жителей с Днем России и Днем города, которые отмечаются 12 июня.

«Эти праздники важны для каждого, кто любит свою малую родину, вложил частицу собственной души и много труда в ее становление. Благодаря усилиям и таланту многих поколений пензенцев успешно развивается экономический, культурный и интеллектуальный потенциал города», — отметил мэр.

Виктор Кувайцев напомнил, что в настоящее время в Пензе реализуются федеральные программы ремонта дорог, формирования комфортной городской среды, строятся новые детские сады и школы, а также выполняются важнейшие социальные программы.

«Мы не останавливаемся на достигнутом и ставим перед собой новые цели. Уверен, что накопленный опыт, патриотизм и трудолюбие пензенцев станут благоприятной базой для дальнейшего развития города. Спасибо вам за добросовестную работу и любовь к родному городу!» — добавил глава горадминистрации.

Мэр пожелал, чтобы Пенза становилась все краше и благосостояние жителей росло, сообщили в пресс-службе горадминистрации.