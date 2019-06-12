В Пензе на День города обновили областную галерею почета

В Пензе 12 июня в рамках празднования Дня России и Дня города обновили областную галерею почеты и славы. Передовиков, представителей отличившихся трудовых коллективов поздравил губернатор Иван Белозерцев.

«Традиционно в этот день мы заносим на доску почета руководителей и сотрудников лучших коллективов, которые работают в разных сферах. Мы успешно по многим направлениям развития закончили 2018 год. В этом году показатели не снижаем благодаря усилиям ваших коллективов. Хочу поклониться вам за нелегкий труд, за то, что развиваете наш регион и в целом Россию. Желаю каждому успехов! Любви, счастья, процветания», — сказал Иван Белозерцев.

В галерею вносятся люди и организации за «заслуги в формировании и реализации социальной и экономической политики Пензенской области, большой вклад в культуру, искусство, воспитание, просвещение, охрану здоровья, жизни и прав граждан».

На доске почета — портреты Алены Жуковой, педагога дополнительного образования ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества», Марты Серебряковой, солистки квартета народных инструментов «Губерния», Елены Гринчук, заведующей гериатрическим отделением, Кирилла Застрожного, руководителя областной картинной галереи, как представителя отличившегося коллектива и других. Все передовики получили личные поздравления от губернатора.

«Я всегда был среди организаторов, зрителей, впервые мне вручают награду как руководителю коллектива. Совсем другие эмоции испытываю. Картинная галерея ни разу на доску почета не заносилась за все время существования, и вот это произошло. Считаю, что для нас это исторический момент», — отметил Кирилл Застрожный.

В центре Пензы уже проходят торжественные мероприятия в рамках Дня города. На площади Ленина идут соревнования по стритболу, в сквере «Копилка пословиц» — саммит плова. Площадки посещают первые лица области и города.



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