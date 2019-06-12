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Пензенцы на день города лакомятся узбекским пловом

12 июня в 11:35 270 просмотров
«Саммит плова» (0+). Мероприятие уже стало традиционным для Дня города.

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В центре Пензы 12 июня проходит «Саммит плова» (0+). Мероприятие уже стало традиционным для Дня города.

«Мы проводим традиционный ежегодный фестиваль плова уже седьмой год подряд. Мероприятие проходит при поддержке фонда «Покров». Саммит организован в 25 городах России. Спасибо мэру Пензы Виктору Кувайцеву и губернатору Ивану Белозерцеву за то, что дали нам такую площадку, в других городах с этим проблема», — рассказал президент областной общественной организации «Узбекская община» Сатимбай Бердиев.

Плов с четырех часов утра готовят 10 поваров. Пензенцы могут попробовать несколько разновидностей блюда, в том числе — самарканский, таджикский, хорезмский, ташкентский и праздничный. Отмечается, что многие продукты специалисты привезли из Узбекистана.

Повара готовят блюдо в нескольких казанах, в самом большом хватит плова, чтобы накормить 500 человек.

Чтобы получить порцию плова, пензенцы за символическую плату покупают специальные купоны от фонда «Покров». Все собранные средства направят в Мокшанский дом-интернат.


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