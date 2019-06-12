В День города пензенцы знакомятся с народными промыслами

В Пензе 12 июня, в рамках празднования Дня России и Дня города, в сквере «Копилка пословиц» организован фестиваль «Город дружбы».

Тут можно попробовать плов, потанцевать в хороводе, послушать народные песни. Также представлены изделия народного промысла — игрушки, одежда, предметы быта, сувениры. Кроме того, представлены лакомства: зефир, мармелад, конфеты, сухари, пряники и прочее.

Пензенцы слушают народные песни, изучают сувениры. Среди гостей есть иностранцы. Преподаватель детской школы искусств имени Ю. Е. Яничкина Галина Михотина рассказала журналисту «Пенза-Пресс», что представила на фестивале изделия из дерева, роспись которых разработала сама.

«Я занимаюсь этим 32 года, представляю наш город на разных фестивалях. Этот стиль росписи придумала я, называю ее пензенской. Мы создаем вещи, которые символизируют достопримечательности города. Например, часто используем ласточку — символ Пензы», — рассказал она.

Фестиваль будет работать до вечера. Возрастные ограничения — 0+.