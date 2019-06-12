Белозерцев: Готов поддержать проект создания в Пензе текстильной фабрики
Пензенские депутаты посетили объекты «Территории жизни»
«Они живут в другом мире». Главный телохранитель России — о работе с миллионерами
В аэропорту объяснили, почему сложно купить билет в Сочи за 5 тысяч
Наши новости
В Пензе на День города иностранцы запасаются матрешками
Пензенцы на день города лакомятся узбекским пловом
Кузнецкой детской художественной школе исполнилось 50 лет
Пензенские студенты вышли в финал «Курсантского броска»
Восемь стобалльников. В Пензе стали известны первые результаты ЕГЭ
Пензенские библиотеки выиграли президентский грант
Три пензенские школы получили более миллиона рублей
На «ДаншиноFest» впервые будут биться на кулаках девушки
В Пензенской области прошла первая «Белинская весна»
На праздник в «Тарханы» ждут певицу Варвару

В День города пензенцы знакомятся с народными промыслами

12 июня в 11:23 292 просмотра
, в рамках празднования Дня России и Дня города, в сквере «Копилка пословиц» организован фестиваль «Город дружбы».

" data-title="В День города пензенцы знакомятся с народными промыслами — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе 12 июня, в рамках празднования Дня России и Дня города, в сквере «Копилка пословиц» организован фестиваль «Город дружбы».

Тут можно попробовать плов, потанцевать в хороводе, послушать народные песни. Также представлены изделия народного промысла — игрушки, одежда, предметы быта, сувениры. Кроме того, представлены лакомства: зефир, мармелад, конфеты, сухари, пряники и прочее.

Пензенцы слушают народные песни, изучают сувениры. Среди гостей есть иностранцы. Преподаватель детской школы искусств имени Ю. Е. Яничкина Галина Михотина рассказала журналисту «Пенза-Пресс», что представила на фестивале изделия из дерева, роспись которых разработала сама.

«Я занимаюсь этим 32 года, представляю наш город на разных фестивалях. Этот стиль росписи придумала я, называю ее пензенской. Мы создаем вещи, которые символизируют достопримечательности города. Например, часто используем ласточку — символ Пензы», — рассказал она.

Фестиваль будет работать до вечера. Возрастные ограничения — 0+.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...