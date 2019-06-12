Бессоновские приставы и инспекторы искали неплательщиков штрафов (видео)

Совместная работа дает результаты. Судебные приставы Бессоновского районного отдела и сотрудники ГИБДД общими усилиями искали неплательщиков штрафов. Для этого они организовали дежурство на федеральной трассе М-5 «Урал» в Пензенской области.

Каждые сутки по федеральной трассе «Москва-Самара» проезжают тысячи машин. И не трудно предположить, что среди тех, кто сидит за рулем, обязательно есть водители, которые вовремя не оплачивают штрафы. Чтобы выявить должников, данные автомобилистов сверяли с базами службы судебных приставов. Как правило, те, кто ничего не должен, ведут себя совершенно спокойно.

Остановленный инспекторами ДПС житель Сосновоборского района поначалу тоже говорил, что никаких долгов за ним нет. Но с помощью мобильного приложения приставы выяснили, что у водителя плохая память. Оказалось, что мужчина забыл почти о 200 тысячах рублей долгов разных категорий, не только по штрафам ГИБДД.

«В ходе рейда ему вручили требование о явке в службу судебных приставов Сосновоборского района по вопросу об оплате задолженности по исполнительным документам. Если не явится, в отношении него составят протокол о невыполнении требования судебного пристава-исполнителя», — рассказала начальник Бессоновского районного отдела судебных приставов УФССП России по Пензенской области Галина Сергацкова.

На трассе приставы-исполнители не только раздавали повестки. В их полномочиях — принять деньги от должника и провести платеж, даже если исполнительное производство заведено в совершенно другом регионе.

«Мы можем с помощью мобильной кассы произвести оплату указав номер исполнительного производства, которое заведено, например, в Ростовской области и средства за штраф попали бы к приставам именно этого региона», — объяснила заместитель начальника Бессоновского районного отдела судебных приставов УФССП России по Пензенской области Екатерина Архипова.

Еще один из остановленных Госавтоинспекторами водителей успел накопить 28 неоплаченных штрафов, выписанных ему за различные нарушения правил дорожного движения. На автомобиль должника наложили арест.

Всего на исполнении приставов Бессоновского района находится более 6000 исполнительных листов по штрафам ГИБДД, более чем на семь миллионов рублей, сообщает телеканал «Экспресс».