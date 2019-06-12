Для воспитанников «Дома Вероники» провели обучающие мастер-классы (видео)

Жители «Дома Вероники» вновь встречают гостей. На этот раз с обучающими мастер-классами к ним приехали пензенские предприниматели. В пансионе для молодых людей с тяжелой формой инвалидности ребята не просто живут, они учатся обходиться без посторонней помощи, в том числе — осваивают новые профессии.

У молодых людей и девушек появилась возможность обучиться искусству визажа и премудростям компьютерного дизайна. В роли педагогов — ведущие специалисты известных пензенских компаний. Объясняли доходчиво, внимательно выслушали пожелания ребят.

«Планирую стать веб-дизайнером, создавать сайты. Графический редактор Photoshop — это, скажем так, первая ступень к моей цели», — рассказал житель «Дома Вероники» Василий Метров.

Если молодые люди проявили интерес к занятиям по компьютерной грамотности, то девушки, естественно, к искусству визажа. Освоить техники макияжа мечтает каждая юная представительница прекрасной половины человечества. Одна из девушек изъявила желание научиться этому мастерству профессионально. Руководитель бьюти-студии пообещала, что обучение пройдет бесплатно, а в завершении ей выдадут соответствующий сертификат.

«Это полезно, новые знакомства. Мы общаемся наравне, а это для нас очень важно. Поэтому хорошо, что есть такие люди отзывчивые, которые идут к тебе, тянутся, готовы обучить, только бери и делай», — сказала выпускница «Квартала Луи» Екатерина Дементьева.

О возможности проведения мастер-классов и профессионального обучения ребят из «Дома Вероники» и «Квартала Луи» договорились специалисты регионального центра гигиены и эпидемиологии. Организация и в будущем планирует помогать взаимодействовать с пензенскими компаниями. В подтверждении этого был подписан договор о сотрудничестве между центром и «Кварталом Луи», сообщает телеканал «Экспресс».