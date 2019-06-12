Юные пензенцы танцуют брейк на Фонтанной площади

В Пензе на Фонтанной площади 12 июня проходит молодежный фестиваль.

«Мероприятие проходит с 10.00 до 23.00 на Фонтанной площади. В программе — брейк-данс и хип-хоп баттлы, BMX, граффити, электронная музыка, выставка концептуальных автомобилей «Арт-гараж». В фестивале принимают участие более 200 человек из разных молодежных объединений», — рассказал организатор мероприятия Максим Дуплин.

Он добавил, что пензенцев на фонтанной площади ждет 20 киловатт звука, стоит мощная музыкальная установка.

«Фестиваль проходит впервые, мы планируем сделать его традиционным и проводить каждый год», — добавил Максим Дуплин.

Журналист информагентства «Пенза-Пресс» Анна Балашова, которая работает на месте событий, рассказала, что на площадь пришло много горожан, некоторые лезут в фонтан охлаждаться, потому что на улице очень жарко.

Афишу мероприятий можно посмотреть здесь. Возрастные ограничения — 0+.