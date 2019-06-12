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Губернатор 12 июня вручил пензенцам благодарности президента

12 июня в 12:44 140 просмотров
, представители областной и городской законодательной и исполнительной власти, китайской делегации 12 июня на Юбилейной площади поздравили пензенцев с Днем России и Днем города.

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Губернатор Иван Белозерцев, представители областной и городской законодательной и исполнительной власти, китайской делегации 12 июня на Юбилейной площади поздравили пензенцев с Днем России и Днем города.

«Сегодня Россия встречает праздник с хорошими показателями социально-экономического развития. Мы развиваемся, у нас — неплохие успехи. Наш регион тоже развивается вместе со страной. У нас реализуются национальные проекты. Большие средства в их рамках выделены на Пензенскую область. Эти деньги направляются на развитие всех сфер. Реализация проектов изменит жизнь граждан в лучшую сторону», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор вручил награды заслуженным работникам в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, труженикам и активистам. Многие удостоились благодарностей президента.

«Пенза интенсивно развивается и вносит весомый вклад в развитие России. Мы благодарим сегодня ветеранов за их вклад в становление города. Спасибо каждому за вклад в развитие города, который меняется к лучшему!» — добавил мэр Виктор Кувайцев.


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