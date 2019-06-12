Пензенские депутаты посетили объекты «Территории жизни»

Парламентарии побывали на стройплощадке школы в 6-м микрорайоне, которая будет сдана уже в декабре. Она рассчитана на 800 учеников. Сейчас строители завершают кирпичную кладку последнего третьего этажа здания.

Депутаты отметили важность появления этого объекта. Новая школа, деньги на которую выделили федеральный, областной и муниципальный бюджеты, должна решить проблему со второй сменой в близлежащих учебных заведениях. Ведь сегодня в 6-м микрорайоне Арбеково проживают более 5,5 тысяч человек. Напротив строится еще один жилой комплекс. В нем уже сданы четыре дома, к концу года планируется сдать еще столько же.

Затем депутаты отправились в жилой комплекс «Арбековская застава», который является примером комплексного освоения территории. Застройщик не просто возводит жилые дома, но и создает комфортную среду: строит детские сады, школы, спортивные и торговые центры. В жилом комплексе уже есть действующий храм. Застройщик — группа компаний «Территория жизни» — за свой счет установила и обустроила остановки общественного транспорта, благоустроила прогулочную аллею, площадку для проведения массовых праздников.

Депутаты отметили, что у каждого дома в ЖК «Арбековская застава» — своя детская площадка с безопасным прорезиненным покрытием и определенной тематикой: «Дежурная часть», «Великая Победа», «МЧС», «Путешествия» и другие.

Парламентарии поднялись и на верхние этажи уже заселенного smart-дома. Здесь они могли оценить качество строительства, удобство навигации и виды из окон, когда весь город — как на ладони.

Финальной точкой выездного заседания стал домостроительный smart-комбинат «Бетониу»", который входит в группу компаний «Территория жизни». Аналогов ему в Поволжье нет. Сегодня завод использует мировые технологии в производстве домокомплектов, ЖБИ, раствора и бетона.

Среди партнеров предприятия — мировые итальянские, финские и российские лидеры рынка. Парламентарии отметили и высокий уровень организации производства: вся продукция проходит строгий контроль качества и имеет QR-маркировку — уникальный код. Он, как свидетельство о рождении или паспорт, будет сопровождать продукцию до передачи ее покупателю. За производством изделия заказчик может следить в режиме онлайн.

Официальное открытие третьей линии производства ДСК «Бетониум» состоится в конце июня. Губернатор Иван Белозерцев пообещал пригласить на него гостей федерального уровня.