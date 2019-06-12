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В Пензенской области ребенок выпал из окна

12 июня в 13:32 568 просмотров

В Пензенской области следователи выясняют обстоятельства падения ребенка из окна на третьем этаже многоквартирного дома. Инцидент произошел 12 июня.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, утром ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Малышка упала и получила травмы. Сейчас она находится в больнице, угрозы для жизни нет.

По данным пресс-службы, мать ребенка находилась дома. Отмечается, что малышка воспитывается в благополучной семье.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Пензенцев настоятельно просят не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами, кроме того, рекомендуют установить специальные замки, чтобы ребята не смогли самостоятельно их открыть.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1364262/

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