Пензенцы просят увеличить время работы фонтана в жару

Жители Пензы изнывают от жары и идут к фонтану, надеясь оказаться поближе к воде и прохладе. Но их ждет разочарование.

«Лето. Жара. День города, на ул. Московской — много площадок. Прогулявшись, хочется поближе к воде оказаться. Подходишь к фонтану, а тут ждет разочарование. По графику, в праздник он работает с 13 до 15 часов и с 19 до 22 часов. В такое пекло!» — возмутилась горожанка в группе «Это Пенза, Карл!».

Женщина просит пересмотреть график и увеличить время работы фонтана хотя бы на время жаркой погоды, в том числе — в будни.

«Старый, но ведь функционирующий! В городе один фонтан, и тот простаивает», — посетовала она.

Пользователи поддержали автора поста: «Невозможно в такую жару в центре города находиться, брызги от фонтана немного спасли бы», «Фонтан, конечно, не один, но центральный могли бы и включить на праздник. Сразу совсем по-другому смотрелась бы зона, более празднично».

Действительно, в центре города есть еще один фонтан — в сквере им. Ермина, однако работает он настолько нерегулярно, что рассчитывать охладиться рядом с ним точно не стоит, говорят пензенцы.