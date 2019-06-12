Белозерцев: Готов поддержать проект создания в Пензе текстильной фабрики
Пензенские депутаты посетили объекты «Территории жизни»
«Они живут в другом мире». Главный телохранитель России — о работе с миллионерами
День города в Пензе-2019
Наши новости
Бессоновские приставы и инспекторы искали неплательщиков штрафов
Левин поздравил пензенцев с Днем города
Для воспитанников «Дома Вероники» провели обучающие мастер-классы
Юные пензенцы получили паспорта из рук губернатора
В Пензе в День города прошел парад колясок
Юные пензенцы танцуют брейк на Фонтанной площади
В День города пензенцы посещают библиотеку на природе
Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем города
В Пензе 12 июня перекроют ряд улиц
В Спутник на фестиваль приплыл корабль под алыми парусами

Пензенцы просят увеличить время работы фонтана в жару

12 июня в 13:57 308 просмотров
, надеясь оказаться поближе к воде и прохладе. Но их ждет разочарование.

" data-title="Пензенцы просят увеличить время работы фонтана в жару — Пенза-пресс, рунет за день">

Жители Пензы изнывают от жары и идут к фонтану, надеясь оказаться поближе к воде и прохладе. Но их ждет разочарование.

«Лето. Жара. День города, на ул. Московской — много площадок. Прогулявшись, хочется поближе к воде оказаться. Подходишь к фонтану, а тут ждет разочарование. По графику, в праздник он работает с 13 до 15 часов и с 19 до 22 часов. В такое пекло!» — возмутилась горожанка в группе «Это Пенза, Карл!».

Женщина просит пересмотреть график и увеличить время работы фонтана хотя бы на время жаркой погоды, в том числе — в будни.

«Старый, но ведь функционирующий! В городе один фонтан, и тот простаивает», — посетовала она.

Пользователи поддержали автора поста: «Невозможно в такую жару в центре города находиться, брызги от фонтана немного спасли бы», «Фонтан, конечно, не один, но центральный могли бы и включить на праздник. Сразу совсем по-другому смотрелась бы зона, более празднично».

Действительно, в центре города есть еще один фонтан — в сквере им. Ермина, однако работает он настолько нерегулярно, что рассчитывать охладиться рядом с ним точно не стоит, говорят пензенцы.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...