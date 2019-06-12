Юные пензенцы получили паспорта из рук губернатора

В администрации Пензы паспорта получили 20 подростков. Ребят и их родителей поздравил губернатор Иван Белозерцев, в выдаче документов также принял участие врио начальника УМВД России по Пензенской области Вадим Ковтун.

«Наверное, именно с этого дня начинается отсчет вашей жизни как граждан России, имеющих не только права, но и обязанности. Гражданин — это тот человек, который с полным правом может назвать себя патриотом, который любит своих родителей, свой город, свою родину, кто знает историю своей страны и ведет активный образ жизни. Сегодня в этом зале находятся лучшие представители нашей молодежи, показавшие успехи в учебе, спорте и творчестве», — сказал глава региона.