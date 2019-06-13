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Пензенец сообщил об аварии у Сурского моста

13 июня в 07:35 250 просмотров

В Пензе у Сурского моста утром 13 июня произошла авария.

Информация о ДТП появилась в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Автор фото уточнил, что оно было сделано в 7.25 на ул. Чаадаева.

По снимку сложно определить точное количество участников аварии: в кадре — три авто, но лишь у одного из них заметны повреждения — помят капот. Официальных комментариев о произошедшем нет.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о другом ДТП, которое случилось в День города: на федеральной трассе М-5 у ручья Стремянный сбили мужчину. Официальной информации по данному факту также нет.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/sova_penza

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