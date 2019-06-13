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В центре Пензы перед салютом столкнулись два авто. ВИДЕО

13 июня в 08:04 228 просмотров
фейерверка, завершившего празднование Дня города, произошла авария.

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В Пензе на ул. Пушкина за считанные минуты до фейерверка, завершившего празднование Дня города, произошла авария.

Видео в одной из групп «ВКонтакте» выложил очевидец Алексей. За час до этого появился пост, в котором другая свидетельница происшествия Юлия уточнила, что ДТП случилось в 22.12. По ее словам, из-за этого в сторону «Глобуса» образовалась большая пробка.

Судя по видео, пострадала белая легковушка — у нее сильно помят капот с правой стороны. Женский голос за кадром отмечает, что рядом стоит «Яндекс такси», но на второй легковушке не видно никаких опознавательных знаков, которые бы это подтвердили.

Девушка в первом посте также отмечает, что на место прибыла машина «скорой». Официальной информации о произошедшем нет.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/sova_penza

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