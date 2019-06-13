Белозерцев: Готов поддержать проект создания в Пензе текстильной фабрики
Пензенские депутаты посетили объекты «Территории жизни»
«Они живут в другом мире». Главный телохранитель России — о работе с миллионерами
День города в Пензе-2019
Наши новости
Зажевало движком авто. Пензенцы пытаются спасти крохотного котенка
В Сети появилось видео фейерверка на День города в Пензе
Бессоновские приставы и инспекторы искали неплательщиков штрафов
Левин поздравил пензенцев с Днем города
Для воспитанников «Дома Вероники» провели обучающие мастер-классы
Юные пензенцы получили паспорта из рук губернатора
Пензенцы просят увеличить время работы фонтана в жару
В Пензе в День города прошел парад колясок
Юные пензенцы танцуют брейк на Фонтанной площади
В День города пензенцы посещают библиотеку на природе

Освятить Спасский собор пригласят патриарха Московского и Всея Руси

13 июня в 08:29 160 просмотров
, что Спасский кафедральный собор осенью освятит патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

" data-title="Освятить Спасский собор пригласят патриарха Московского и Всея Руси — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на праздновании Дня города сообщил о том, что Спасский кафедральный собор осенью освятит патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Глава региона рассказал об этом пензенцам перед концертом праздничного Патриаршего хора Московского Данилова у стен собора. Мероприятие было приурочено к 235-летию со дня рождения первого святого Сурского края, епископа Иннокентия Пензенского и к предстоящему празднованию 220-летия образования Пензенской епархии.

«Для меня большая честь стоять здесь, на ступенях Спасского кафедрального собора, и поздравлять вас с праздниками. Хочу поблагодарить владыку, правительство области, администрацию Пензы и всех жителей области, руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, депутатов Законодательного собрания и Пензенской городской Думы, всех, кто принимает участие в воссоздании этого собора. Мы видим, что сделано немало. Находимся на завершающем этапе. Стоит задача осенью, в октябре-ноябре, пригласить Патриарха Московского и Всея Руси освятить храм», — объявил Иван Белозерцев.

Также он отметил, что основные работы по благоустройству территории вокруг храма будут завершены в ближайшие два-три месяца.

«Площадь станет местом притяжения для всех горожан и гостей», — выразил уверенность губернатор.

Патриарший хор начал выступление с прославления первого пензенского святого и с гимна России, сообщает пресс-центр облправительства.

Фоторепортаж со Дня города и Дня России в Пензе можно посмотреть здесь, видео праздничного фейерверка — здесь.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/164478/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...