Зажевало движком авто. Пензенцы пытаются спасти крохотного котенка

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о маленьком котенке, который получил тяжелые травмы. Сейчас его пытаются спасти волонтеры.

«Малышку Винни, по нашему предположению, зажевало движком автомобиля. Серьезная травма мордашки, порваны мышцы на лице, веки, один глаз серьезно травмирован. Вчера наши замечательные врачи, уже закончив рабочий день, продолжали прием подопечного, зашивая котенка буквально «крестиком». На сегодняшний день зашиты все травмы, но нет никаких гарантий, что в случае некроза все это не «поплывет».

Так же у Винни — перелом задней лапы, необходим рентген, не факт, что лапку удастся спасти, ведь вчера мы не запалили чувствительности, скорее всего, перебит нерв, и может быть, лапу придется ампутировать», — написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Они добавили, что пока неизвестно, выживет она или нет. Полную информацию о котенке можно узнать здесь.