«Молком» выпустил детский творог без сахара

Один из крупнейших переработчиков молока в Пензенском регионе ОАО «Молочный комбинат «Пензенский», который входит в группу компаний «Дамате», начал производство нового продукта для детского питания. Ассортимент пополнился новым творогом без добавления сахара с наполнителем «Черника» под брендом «Мамалыш».

Творог «Мамалыш» изготавливают из высококачественного молока, используя метод ультрафильтрации. Благодаря этому получается приятная кремовая консистенция и сохраняются все полезные свойства продукта.

Новый продукт предназначен для детей с шести месяцев. В наполнитель для творога не добавляют сахар, его вкус еще не знаком грудничкам, поэтому творог «Мамалыш» помогает формировать привычку к здоровому питанию с раннего детства. На сладость продукта влияют ягоды. К тому же черника, которая есть в новом продукте, входит в число ягод, одобренных НИИ питания РАМН для детского рациона малышей до года. Еще стоит отметить, что в каждой 100-граммовой упаковке нового продукта — не менее 85 мг кальция.

Для упаковки используют специальный дизайн с преобладанием зеленого цвета, он является традиционным для органических и натуральных продуктов. Новый творог от «Молкома» уже можно встретить на полках магазинов.

Напомним, в 2018 году на предприятии завершилась масштабная реконструкция цеха производства детского питания, был разработан и выведен на рынок новый бренд «Мамалыш». Сейчас на «Молкоме» продолжается второй этап модернизации, рассчитанный на три года. Общий объем вложений в проект составляет более 1 млрд рублей.