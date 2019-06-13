Опубликован список разрешенных пляжей Пензенской области

В Пензенской области официально открыли 17 пляжей. В пресс-службе регионального управления МЧС отметили, что они соответствуют всем техническим нормам.

Так, в зонах отдыха оборудованы спасательные посты, обследовано дно, дежурит матрос-спасатель, есть буйки, которые определяют территорию заплыва взрослых и детей.

Список разрешенных пляжей:

— город Заречный — пляж зоны отдыха «Лесная»;

— город Заречный — пляж зоны отдыха «Солнечная»;

— Каменский район — пляж на базе отдыха «Белая гора»;

— Пензенский район — Русеевский пляж;

— город Пенза — водохранилище на р. Вядь, база отдыха «Светлая Поляна»;

— город Пенза — затон р. Старая Сура, район улицы Антонова (ГПЗ-24);

— город Пенза — озеро «Верхний пруд» 100 м северо-восточнее горбольницы № 6;

— Сердобский район — детский лагерь «Солнечная поляна»;

— Сердобский район — детский лагерь «Чайка»;

— Сердобский район — пляж лагеря труда и отдыха «Вдохновение»;

— Никольский район — село Серман;

— Городищенский район — Юловский пруд;

— Кузнецкий район — пруд села Евлашево;

— Колышлейский район — река Колышлей, село Сущевка;

— Бековский район — село Беково, река Хопер;

— Белинский район — пляж на балке Нечайка, в трех километрах от деревни Сяськино;

— Пачелмский район — на пруду Андреевская балка «Широкий овраг», село Новая Толковка.

«Не подвергайте свою жизнь и жизнь своих близких опасности. Если вы попали в беду, незамедлительно звоните по телефону «101» с мобильного телефона», — добавили в пресс-службе регионального управления МЧС.