«Русмолко» показала немецким студентам-аграриям производство

Специалисты одного из крупнейших производителей молока в России, показали гостям молочно-товарный комплекс на 4100 голов в селе Потодеево Наровчатского района и семенной завод в селе Тимирязево Башмаковского района.

Комплекс в Потодеево — один из первых индустриальных животноводческих предприятий в области, он оснащен самым современным технологическим оборудованием. Участники экскурсии проявили особый интерес к организации работы доильного зала «Карусель», рациону питания животных и условиям содержания телят с рождения до двух месяцев. Также студентов заинтересовал процесс заготовки кормов и техника, принимающая участие в заготовке.

На семенном заводе в Башмаковском районе сотрудники «Русмолко» показали студентам и преподавателям технологическую линию по производству и упаковке семян, пояснили, какие культуры выращиваются в хозяйствах компании. Гости расспросили о фотосепараторе и опции отделения сорной и зерновой примеси по цвету и прозрачности, о технологическом процессе производства семян трав.

Участники форума поблагодарили организаторов экскурсии и отметили высокий уровень организации современного сельскохозяйственного производства, современное оборудование и высокую профессиональную подготовку сотрудников УК «Русмолко». В завершение встречи участники сделали совместное фото и обменялись контактами для развития дальнейших партнерских отношений.