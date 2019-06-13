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«Русмолко» показала немецким студентам-аграриям производство

13 июня в 13:39 210 просмотров
, участники молодежного российско-германского форума «Россия-Германия: новое аграрное поколение», посетили аграрные предприятия УК «Русмолко» в Пензенской области.

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27 студентов и преподавателей Нойбрандербурского отраслевого института, участники молодежного российско-германского форума «Россия-Германия: новое аграрное поколение», посетили аграрные предприятия УК «Русмолко» в Пензенской области.

Специалисты одного из крупнейших производителей молока в России, показали гостям молочно-товарный комплекс на 4100 голов в селе Потодеево Наровчатского района и семенной завод в селе Тимирязево Башмаковского района.

Комплекс в Потодеево — один из первых индустриальных животноводческих предприятий в области, он оснащен самым современным технологическим оборудованием. Участники экскурсии проявили особый интерес к организации работы доильного зала «Карусель», рациону питания животных и условиям содержания телят с рождения до двух месяцев. Также студентов заинтересовал процесс заготовки кормов и техника, принимающая участие в заготовке.

На семенном заводе в Башмаковском районе сотрудники «Русмолко» показали студентам и преподавателям технологическую линию по производству и упаковке семян, пояснили, какие культуры выращиваются в хозяйствах компании. Гости расспросили о фотосепараторе и опции отделения сорной и зерновой примеси по цвету и прозрачности, о технологическом процессе производства семян трав.

Участники форума поблагодарили организаторов экскурсии и отметили высокий уровень организации современного сельскохозяйственного производства, современное оборудование и высокую профессиональную подготовку сотрудников УК «Русмолко». В завершение встречи участники сделали совместное фото и обменялись контактами для развития дальнейших партнерских отношений.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ГК "Дамате"

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