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Упавшая сердобчанка обвинила супруга в побоях

13 июня в 11:55 284 просмотра

В Сердобском районе Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы. Женщину обвинили в ложном доносе на супруга.

19 марта женщина поссорилась с 38-летним мужем. После конфликта она упала на кухне и стукнулась об угол стола. Впоследствии травму эксперты расценили как легкий вред здоровью. Сердобчанка решила воспользоваться случаем и устроить неприятности мужу.

Женщина попросила сына-подростка позвонить в полицию и рассказать, что его отец побил мать. Мальчик не видел ситуацию, его ввели в заблуждение о произошедшем, поэтому он выполнил просьбу, отметили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В квартиру приехали полицейские, сердобчанка написала заявление на супруга. Через какое-то время она призналась, что оговорила мужчину. За ложный донос на нее возбудили уголовное дело. В настоящее время оно направлено на рассмотрение в суд.


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