Будет реконструкция или нет? Что ждет дорогу на Бригадирский мост

Необходимость масштабной реконструкции дороги от ул. 40 лет Октября до ул. Центральной назрела давно: разбитый асфальт и отсутствие тротуаров сделали перемещение по ней опасным и для водителей, и для пешеходов. Было принято решение полностью обновить объект. Сколько времени это займет и как он изменится, узнали журналисты ИА «Пенза-Пресс».

На убитое состояние дороги в районе Бригадирского моста в Пензе, пожалуй, не жаловался только тот, кто ни разу по ней не ездил. В информагентство поступало множество обращений с просьбой привести ее в нормальное состояние, ведь до недавнего времени из-за ям и рытвин передвигаться по тому участку дороги было опасно для жизни.

В мае дорогу «подлатали» — ямочным ремонтом дороги занимался городской департамент ЖКХ. Журналист информагентства выезжал на место работ, в середине месяца, когда они только стартовали, ситуация выглядела так:

Начальник отдела капитального строительства и технического надзора управления строительства и дорожного хозяйства Илья Вохрамеев, беседуя с корреспондентом «Пенза-Пресс», отметил, что проведенный в мае ремонт к реконструкции не имеет отношения: его цель — сделать так, чтобы по проезжей части можно было передвигаться.

«Должны были акт подписать в департаменте госимущества, чтобы передать эту дорогу в собственность Пензенской области, до этого она принадлежала администрации города», — пояснил он.

К реконструкции автомагистрали же планируется приступить летом 2019 года. Илья Вохрамеев подробно рассказал о первом этапе работ, который продлится три года, а возможно, меньше.

«Предполагается, что первый этап будет три года длиться, но, может быть, мы за два завершим. Это будет зависеть от того, будут выделены федеральные деньги на этот объект или нет. На первом этапе предусмотрены работы от ул. 40 лет Октября до ул. Бийской, участок протяженностью 1,6 км. Всего будет потрачено 436 миллионов рублей. На 2019 год финансирование скромное — 30 миллионов, будем проводить вынос коммуникаций», — сообщил сотрудник управления.

По его словам, на первом этапе запланировано полностью заменить асфальт на полуторакилометровом участке, расширить дорогу до четырех полос, обустроить тротуары с велодорожкой и установить освещение.

Второй этап предполагает реконструкцию участка до ул. Перспективной протяженностью 2,6 км, а основные работы, отметил Илья Вохрамеев, запланированы на третьем этапе.

«Самим Бригадирским мостом займемся на третьем этапе, также построим путепровод через железнодорожные пути», — пояснил он.

Отметим, в марте в региональном минстрое сообщали, что самым сложным и масштабным этапом работ станет второй. По всей видимости, план был скорректирован.

В целом, на реконструкцию всего объекта планируется потратить более четырех миллиардов рублей. Главные цели преобразований — решение проблемы автомобильных заторов на этом участке дороги и избавление центра Пензы от грузового транспорта.