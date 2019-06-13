Пензенская область стала второй в списке регионов, где борьба с туберкулезом идет эффективнее всего.

Это стало известно на селекторном совещании в Министерстве здравоохранения России. Показатель региона — 88,2%, в 2018 году он составлял 70,6%. На первом месте оказалась Республика Ингушетия, сообщает пресс-центр облправительства.

По словам главного внештатного фтизиатра области Елены Соколовой, достижению таких результатов способствуют как достаточная обеспеченность лекарственными препаратами, так и внедрение в практику пензенских врачей новых методов лечения туберкулеза.

Помимо этого, областная туберкулезная больница сотрудничает с ФГБУ Национальный исследовательский медицинский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ. Благодаря этому за пять месяцев 2019 года в федеральный центр направили 12 пациентов для проведение клапанной бронхоблокации. Еще один больной находится в листе ожидания.

О коварстве туберкулеза и особенностях его лечения можно узнать в нашем большом материале ЗДЕСЬ.